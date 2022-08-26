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İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde yağmur ve dolu yağışı etkili olurken, yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Fatih Çağlar Demirbaş, Kübra Kara   | 26.08.2022
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul

Başakşehir'de sağanak nedeniyle yollarda suların yükselmesiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçedeki dolu yağışının ardından sağanak devam ediyor.

Başakşehir 2. Kısım Mahallesi Mercedes Bulvarı Caddesi'nde etkili olan yağış nedeniyle sular yükseldi, araçlar geçmekte zorlandı. Yükselen suyun etkisiyle bir motosikletli kurye yolda kaldı.

Esenyurt Kıraç'ta taşkın nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı. Ana yol sular altında kalırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mimsan Sanayi Sitesi civarında ise dolu yağışı etkili oldu.

Akçaburgaz Mahallesi'nde yağıştan dolayı su taşkını meydana geldi. Bazı noktalardan ana caddeye akan su, yolu adeta göle çevirdi.

Sultangazi Mahmutbey yolunda sağanak etkili olurken, Arnavutköy merkezde de kısa süreli sağanak görüldü.

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