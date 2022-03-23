Bazı illerde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.
Ankara
Bitlis
Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yatılı bölge okulları hariç tüm okullar 24 Mart Perşembe günü tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.
Muş
Valilikten yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 24 Mart Perşembe il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel ile ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden birinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Erzurum
Kentte bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak tipiye dönüştü. Bu nedenle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Pasinler, Hınıs, Karayazı, Tortum, Çat, Aşkale, Şenkaya, Tekman, Köprüköy ve Karaçoban ilçelerinde 24 Mart perşembe günü eğitime ara verildi.
Ardahan
Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, kar yağışının Göle'de şiddetini artırdığını belirterek "Bu yüzden Göle'deki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime ara verdik." dedi.
Kars
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars merkez ile Sarıkamış ve Digor ilçelerinde tüm okulların 24 Mart Perşembe günü tatil edildiği bildirildi.
Gümüşhane
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi, 4 ilçede taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademelerdeki eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edildiği bildirildi.
Merkez, Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Torul ve Kürtün ilçelerinde engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.