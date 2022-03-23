Antalya'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor
Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Antalya
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde etkisini sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yollarda, araç yoğunluğu oluştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşıyor.
Karayolları ekipleri ise bölgede kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.