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Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. -VTR-
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Bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'nun il merkezi ve ilçelerinde eğitime ara verildi.

Ekip  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi

Ankara

Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Zonguldak ve Kastamonu valiliklerinden de yapılan açıklamalarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtilirek, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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