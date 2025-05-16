Dolar
38.84
Euro
43.28
Altın
3,179.46
ETH/USDT
2,587.30
BTC/USDT
104,009.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" programına katılıyor
logo
Gündem

Bazı iller için sağanak uyarısı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde bugün, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde, Bursa ve Yalova çevrelerinde ise yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Utku Şimşek  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Bazı iller için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren Balıkesir'in kuzeyi ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı, öğle saatlerinden itibaren ise Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Öte yandan, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
AA
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından güvenlik koruculuğunun 40. yılına özel paylaşım
Bazı iller için sağanak uyarısı
Çınarcık Belediyesine çevre kirliliği cezası uygulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz
Bakan Tunç: Depreme ilişkin idari yargıda açılan davaların yaklaşık yüzde 75'i karara bağlandı

Benzer haberler

Bazı iller için sağanak uyarısı

Bazı iller için sağanak uyarısı

Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Görme engelli Sevindik, İstanbul'da yaşadığı sorunları AA ekibiyle deneyimledi

AA'nın 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

AA'nın 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Suriye'nin başkenti Şam’da ilk yapay zeka konferansı başladı

Suriye'nin başkenti Şam’da ilk yapay zeka konferansı başladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC'de AA standını ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC'de AA standını ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet