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Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Ekip  | 03.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Ankara

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi/özel tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 4 Mart 2024 Salı günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bingöl

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.

Bayburt

Demirözü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bugün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

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