Bayramlık giysi ve ayakkabı yardımıyla davalık olmaktan kurtuldu
Diyarbakır'da kiracısını, yasal şartlarda kirada artırım yapmasına rağmen arayarak ve mesaj yoluyla rahatsız ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişi, kiracının talebi üzerine 5 kız çocuğuna bayramlık alarak yargılanmaktan kurtuldu.
Diyarbakır
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna geçen yıl 5 bin 55, bu yılın ilk 2 ayında ise 863 soruşturma dosyası ulaştı.
14 aylık sürece ilişkin dosyalarda uzlaştırma teklifi kabul edilen 2 bin 659 dosyanın 2 bin 446'sı olumlu, 144'ü olumsuz sonuçlanırken, 69'unda ise kısmi uzlaşma sağlandı.
Bazı dosyaların taraflara ulaşılamaması nedeniyle olumsuz sonuçlandığı belirtildi.
Uzlaştırmacıya verilen ve uzlaştırma teklifi kabul edilen dosyaların yüzde 91'inde tarafların kendi aralarında uzlaşması dikkati çekti.
Bu dosyalardan birinde de şüpheli, müştekinin talebi üzerine 5 çocuğa bayramlık giysi ve ayakkabı alarak yargılanmaktan kurtuldu.
3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaktı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bir binada kiracı olan M.H.E, yasal şartlarda kirada artırım yapmasına rağmen evden çıkması için kendisini arayarak ve mesaj yoluyla rahatsız ettiği iddiasıyla 17 Mayıs 2024'te ev sahibi M.D'den şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine M.D. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.
Tarafların uzlaşmayı kabulü yönündeki beyanları üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nedim Yaz tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Mehmet Ava, ev sahibi ve kiracısı ile görüştü.
Ev sahibi M.D, evden çıkması için rahatsız ettiği kiracısı M.H.E'nin uzlaşmak için kendisine sunduğu, ihtiyaç sahibi 5 kız çocuğuna bayramlık giysi ve ayakkabı yardımında bulunması şartını kabul etti.
Diyarbakır'da tespit edilen 5 çocuğa bayramlıklarını ulaştıran M.D, böylece 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtulmuş oldu.
"Toplumsal barışa hizmet eden etkili olan bir yöntemdir"
Uzlaştırma avukatlarından Serap Yiğit Erkuş, AA muhabirine, alternatif çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırmanın çağdaş hukuk sisteminde kullanılan bir yol olduğunu söyledi.
Şikayete bağlı suçların uzlaştırmaya tabii tutulduğunu ifade eden Erkuş, "'Tehdit', 'hakaret', 'kişinin huzur ve sükununu bozma' ve 'basit yaralama' gibi birçok suçlar uzlaştırmaya tabidir. Müştekinin şikayetiyle başlayan süreçte dosya uzlaştırmacıya gönderilir. Uzlaştırmacı tamamen tarafsız bir şekilde müşteki ve şüpheliyi bir araya getirerek müzakere yürütür. Sürecin sonunda birçok edimle karşılıklı uzlaşma sağlanır. Uzlaşma sağlanmasıyla yargının yükü hafiflemektedir." dedi.
Erkuş, yargı makamında görülecek bir davanın uzun bir süreci kapsayabildiğine işaret ederek, verilecek kararın da tarafları tatmin etmeyebileceğini belirtti.
Uzlaşmada ise karşılıklı kazanma sisteminin geçerli olduğunu anlatan Erkuş, tarafların karşılıklı olarak birbiriyle iletişime geçmesinin önemine değindi.
Erkuş, şu değerlendirmede bulundu:
"Uzlaştırma, toplumsal barışa hizmet eden, yargının yükünü hafifleten alternatif çözüm için etkili olan bir yöntemdir. Bu şekilde edimlerle uzlaşmanın sağlanması toplumsal duyarlılığı artırmaktadır. Müşteki sosyal sorumluluk isteğinin yerine getirilmesiyle mutlu olmuştur. Şüpheli sosyal sorumluluğu yerine getirerek davalık olmaktan kurtulmuştur. Bayramlık alınan 5 kız çocuğu da hediyeler nedeniyle mutlu olmuştur. Uzlaştırmacı da bu tablo karşısında mutlu olmuş, önemli bir faaliyet ve hizmet yürüterek taraflarla tokalaşarak ayrılmıştır. Bu neden uzlaştırma edimlerinin yaygınlaştırılmasını temenni ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.