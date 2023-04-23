Bayramın son gününde İstanbul'da yoğunluk yaşandı
Ramazan Bayramı'nın son gününde güzel havayı fırsat bilip dışarıyla çıkan İstanbullular toplu taşımada ve kentin işlek noktalarında yoğunluk oluşturdu.
İstanbul
Bayram dolayısıyla, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezenler Eminönü ve çevresini tercih etti.
Güzel havayı fırsat bilip gezenler nedeniyle vapur iskeleleri ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşandı, yollarda ise araç kuyrukları oluştu.
Yoğunluk nedeniyle kaldırımlarda yürümekte güçlük çeken ziyaretçiler, zaman zaman araç yolunda ilerlemek zorunda kaldı.
İstanbul'un en bilinen turistik mekanlarının başında gelen Sultanahmet'e yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi gösterildi.
Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy'de D-100 kara yolunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolundaki araç trafiği çift yönlü olarak zaman zaman durma noktasına geldi.
Toplu taşımada yoğunluk
Kartal ile Pendik Metro istasyonları ve Marmaray'ın Maltepe ile Bostancı istasyonlarında da yoğunluk yaşandı. Avrupa Yakası'nda, Sirkeci Marmaray İstasyonu, Bostancı Adalar Vapur İskelesi, Avcılar ve Esenyurt'ta bulunan metrobüs ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk meydana geldi.
Öte yandan İBB'nin sitesinde yer alan bilgiye göre İETT, otobüs hatları ile metrobüs gibi toplu ulaşım seferlerinde bayramın ilk iki günü cumartesi, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı'na denk gelen 3'üncü günü ise pazar tarifesi uygulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 19.00'da yüzde 47 olarak ölçüldü.
Bayramın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası geçişlerinde araç kuyrukları meydana geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Nef Stadyumu'ndan çıkan taraftarlar nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Ankara istikameti Mahmutbey mevkisinde de yoğunluk gözlendi.
Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Kemerburgaz Yolu TEM istikameti ve Hasdal'da da araç yoğunluğu devam ediyor.
D-100 kara yolu Haliç Köprüsü girişinde her iki istikamet yoğun olmasına rağmen araçlar trafikte ilerleyebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.