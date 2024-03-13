Bayraktar AKINCI, İHA-122 süpersonik füze atış testini başarıyla gerçekleştirdi
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.
İstanbul
Baykar'ın konuya ilişkin X'teki paylaşımında, atış testine ilişkin görüntülere yer verildi. Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 füzesi, yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyetine sahip.
🇹🇷 ❝Türk Havacılığının Altın Çağı❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 13, 2024
✅ Bayraktar AKINCI, İHA-122 süpersonik füze atış testini başarıyla gerçekleştirdi https://t.co/ZZPtYD7Qtw pic.twitter.com/HpahntIQ97
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinin görüntülerini "Türk Havacılığının Altın Çağı" başlığıyla X'teki hesabından paylaştı.
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de X'teki paylaşımında, "Milli teknolojimizle çizdiğimiz rotada gururla ilerliyoruz. İHA-122 füzemiz, AKINCI TİHA'dan yapılan atışlı testini başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.