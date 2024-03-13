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Bayraktar AKINCI, İHA-122 süpersonik füze atış testini başarıyla gerçekleştirdi

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.

Tolga Yanık  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Bayraktar AKINCI, İHA-122 süpersonik füze atış testini başarıyla gerçekleştirdi

İstanbul

Baykar'ın konuya ilişkin X'teki paylaşımında, atış testine ilişkin görüntülere yer verildi. Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 füzesi, yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyetine sahip.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinin görüntülerini "Türk Havacılığının Altın Çağı" başlığıyla X'teki hesabından paylaştı.


Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de X'teki paylaşımında, "Milli teknolojimizle çizdiğimiz rotada gururla ilerliyoruz. İHA-122 füzemiz, AKINCI TİHA'dan yapılan atışlı testini başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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