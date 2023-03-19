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Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı

Bayburt-Erzurum kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Enes Bingöl  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı

Erzurum

İki kent arasındaki kara yolunun Kop Dağı Geçidi mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.

Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ise araçların geçişine izin vermiyor.

Vatandaşlardan Ömer Faruk Işık, AA muhabirine, Bayburt'tan Aşkale ilçesine doğru giderken yolda mahsur kaldıklarını belirterek, "Aracımız çekiciye yükleniyor. Bu saatlerde yoğun bir kar yağışı var. Aynı zamanda hava çok soğuk ve yol şartları da zor. Karayolları ekipleri ve diğer vatandaşların desteğiyle buradan kurtulmaya çalışıyoruz." dedi.

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