Dolar
34.17
Euro
38.17
Altın
2,658.27
ETH/USDT
2,674.60
BTC/USDT
65,749.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Gündem

Batman'da 500 yataklı Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor

Batman'da yapımı süren 500 yataklı Devlet Hastanesinin 2026 yılının sonlarına doğru tamamlanması hedefleniyor.

İbrahim Toprak  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Batman'da 500 yataklı Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

Batman'da geçen yıl şubat ayında yapımına başlanan ve inşaatın yüzde 42'si tamamlanan 500 yataklı Batman Devlet Hastanesi, kentin yanı sıra Siirt, Mardin, Bitlis gibi çevre illerden gelen hastalara da hizmet verecek.

Yatak kapasitesi, sunacağı imkanlarla Batman'ın en büyük ve donanımlı sağlık tesisi olacak hastanenin yapımında olası depremlere karşı 389 izolatör kullanıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat, yaptığı açıklamada, geçen yıl şubat ayında yapımına başlanan hastanenin 99 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

Hastanenin 182 hasta polikliniği, 19 ameliyathane ve 124 yoğun bakım yatak kapasitesiyle halkın hizmetine sunulacağını anlatan Canpolat, hastanenin depreme karşı dayanıklı hale getirildiğini belirtti.

Canpolat, "Batman birinci dereceden deprem bölgesi olmamasına rağmen hastanemizin yapımına sismik izolatör eklemesi yaptık." dedi.

Batman merkez nüfusunun TÜİK verilerine göre, 490 bine ulaştığını bildiren Canpolat, kentin büyüyen, sürekli göç alan bir il olduğunu kaydetti.

Kentin özellikle doğum hızında Türkiye'de 7-8'inci sırada olduğunu kaydeden Canpolat, şöyle devam etti:

"Hali hazırda 810 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanemiz var. Bu hastanemiz kentin kuzeyinde bulunmakta, kuzeydeki ve orta kesimdeki mahallelere hitap etmekte. 500 yataklı Devlet Hastanemizin, başta güneyde bulunan mahallelere ve özellikle civar illerden gelen hastalar için kavşak noktasında olması itibarıyla da çok önemli bir bölge hastanesi statüsünde olmasını planlıyoruz."

Hastanenin tamamlanmasıyla kentteki sağlık hizmet kapasitesinin iki katına çıkacağına işaret eden Canpolat, herhangi bir aksama olmaması halinde hastane inşaatının 2026 yılının sonlarına doğru tamamlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yılbaşından bu yana yaklaşık 70 bin ruhsatsız silah yakalandı
Trenlere yerli ve milli muayene sistemi geliyor
Bursa'nın AB tescilli ürünlerinin de yetiştirildiği arazileri sulayan göletin suyu çekildi
AJet'ten gazi, şehit ve gazi yakınları ile engelli vatandaşlara indirim
Batman'da 500 yataklı Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor

Benzer haberler

Sağlıksız beslenme genç yaşta kalp damar hastalığına yol açabiliyor

Sağlıksız beslenme genç yaşta kalp damar hastalığına yol açabiliyor

Batman'da 500 yataklı Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor

Batman'da 13 yılda oluşturulan 543 serada yıllık ortalama 20 bin ton sebze üretiliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı uyardı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı uyardı
Erken menopoza giren kadınlarda otoimmün hastalık riski artıyor

Erken menopoza giren kadınlarda otoimmün hastalık riski artıyor
Okulların açılmasıyla çocuklarda enfeksiyona bağlı hastalık riski arttı

Okulların açılmasıyla çocuklarda enfeksiyona bağlı hastalık riski arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet