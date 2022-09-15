Dolar
18.27
Euro
18.27
Altın
1,664.48
ETH/USDT
1,503.10
BTC/USDT
19,848.00
BIST 100
3,363.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, yaklaşık 250 ton palamut avlayarak limana dönmenin sevincini yaşadı.

Cem Ali Kuş, Soner Şen   | 15.09.2022
Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü Fotoğraf: Cem Ali Kuş - AA

Düzce

Sinop, İstanbul, Samsun, Trabzon, Ordu gibi illerden Karadeniz'e açılan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na teknelerini doldurarak döndü.

Balıkçılar, gırgır tekneleriyle sırayla limana girdi. Teknelerden indirilen palamutlar, burada bekleyen araçlara yüklenerek, çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderildi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, liman içerisinde ciddi bir palamut sevkiyatı olduğunu belirterek, "Balıkçılar açısından şu anda umduğunuzu bulduk diyebiliriz. Liman içinde kamyonlardan adım atılacak yer yok. Balıkçılar seri olarak kamyonlara yüklemeye çalışıyorlar, bir an önce işlerini bitirip avlanmak için..." diye konuştu.

Bolluğun balık fiyatlarını da etkilediğini ve düşüş yaşandığını ifade eden Karakaş, şunları söyledi:

"Şu an tam bolluk zamanı. Bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Havalar sıcak olduğu için palamudun tüketilmesi lazım. Bu yoğunluğu sık sık göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu gece tahminimiz 200-250 ton civarında. Tekne başı ortalama 7 ton ile 10 ton arası bir balık geliyor. Yani kasa olarak hesaplarsak bin, bin 200 civarında. Balıkçıların yüzü kesinlikle güldü."

Balıkçı Mustafa Kıroğlan da bol miktarda palamut avladıklarını ve 6 bin çift palamudu sevk ettiklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebedi Şehir"de ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle ağaç dikme törenine katıldı
Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine taşınma süreci başlıyor

Benzer haberler

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

'İyilik yolu'nda şehit düşen Kızılay personelinin acısı tazeliğini koruyor

Karadeniz'de uzatma ağları palamutla doldu

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor

Marmara'da palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor
Zonguldak'ta palamut bolluğu fiyatlara yansıdı

Zonguldak'ta palamut bolluğu fiyatlara yansıdı
Depremlerle hasar gören Düzce'deki antik kent tarihe ışık tutuyor

Depremlerle hasar gören Düzce'deki antik kent tarihe ışık tutuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet