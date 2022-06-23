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Batı Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz bölgesinin batısı için yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulunuldu.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.06.2022
Batı Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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