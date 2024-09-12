Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Batı Akdeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kaş ve Kumluca'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.