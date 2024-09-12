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Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Abdullah Sarica  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kaş ve Kumluca'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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