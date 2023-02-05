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Başkentte zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Ankara'da yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 05.02.2023
Başkentte zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Dikimevi Kavşağı'nda, her yıl 1 Aralık'ta başlayan ve 1 Nisan'da sona eren zorunlu kış lastiği uygulamasına yönelik denetim yaptı.

Otobüs, minibüs ve taksilerin lastiklerinin diş derinliklerini ölçen ekipler, sürücülerin bulundurması gereken evrakları da kontrol etti.

Ticari araçların çoğunun kış lastiği taktığı görülürken, kurala uymayan sürücülere 2 bin 568 lira ceza kesildi.

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