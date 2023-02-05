Başkentte zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
Ankara'da yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Dikimevi Kavşağı'nda, her yıl 1 Aralık'ta başlayan ve 1 Nisan'da sona eren zorunlu kış lastiği uygulamasına yönelik denetim yaptı.
Otobüs, minibüs ve taksilerin lastiklerinin diş derinliklerini ölçen ekipler, sürücülerin bulundurması gereken evrakları da kontrol etti.
Ticari araçların çoğunun kış lastiği taktığı görülürken, kurala uymayan sürücülere 2 bin 568 lira ceza kesildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.