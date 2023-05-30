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Başkentte sağanak nedeniyle bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerini su basarken, Sıhhiye'deki Aksu Kavşağı'na çıkan yollar biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Orhan Onur Gemici, Muhammed Nuri Erdoğan, İsmet Karakaş, Yusuf Soykan Bal, Buğrahan Ayhan  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Başkentte sağanak nedeniyle bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak - AA

Ankara

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yanındaki alt geçitte biriken suda bir otomobil mahsur kaldı. Araç sürücüsünü kurtaran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi ve aracın sudan çıkarılması için çalışma yürüttü.

Sıhhiye'deki Aksu Kavşağı'na çıkan yollar biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti, trafik aksadı.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçaklarının altında, metro ve otobüs duraklarında sağanağın durmasını bekledi.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

"Şu ana kadar can kaybına dair bilgi intikal etmedi"

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir." ifadelerine yer verildi.

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