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Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Orhan Onur Gemici, Muhammed Nuri Erdoğan, Ömer Olcay  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Başkentte sağanak etkili oldu Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, köprü altlarında ve otobüs duraklarında yağmurun durmasını bekledi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.

Fotoğraf: Ahmet Sami Acar/AA

Çetin Emeç Caddesi ve Sokullu Caddesi kesişimindeki mazgalın zarar görmesi nedeniyle vatandaşlar, trafik kazalarını önlemek amacıyla dubayla tedbir aldı.

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