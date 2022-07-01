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Gündem

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Burcu Çalık Göçümlü, İsa Toprak, Harun Kutbe   | 01.07.2022
Başkentte sağanak etkili oldu Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar, metro istasyonları ve otobüs duraklarında yağmurun dinmesini bekledi.

Sağanağın ardından Keçiören'deki Anavatan Caddesi'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddedeki suyun tahliyesi için çalışma yürütürken, bazı vatandaşların da yolda kalan araçlarını iterek sudan çıkarmak için çaba harcadığı görüldü.

Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarlıkların bulunduğu bazı alanları su bastı. Belediye ekipleri mezarlıklardaki suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.

Çubuk'ta etkili olan sağanak nedeniyle ekili alanlar zarar gördü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, köprüler yıkıldı, ekili alanlar zarar gördü.

Etkili sağanak, Kösrelik ve Yukarı Çavundur mahallerinde derelerin taşmasına neden oldu, ekili alanları su altında bıraktı. Aydos ve Çamiçi derelerinin taşması sonucu 2 köprü yıkıldı.

İlçenin kırsal mahallelerinden 150 hanelik Kösrelik Mahallesi'nde bazı evlerin giriş katları ve ahırlar da su bastı. Çubuk Belediyesi ekipleri, zarar gören yerlerde çalışma başlattı.

Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, zarar gören bölgede inceleme yaptı.

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