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Başkentte mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Başkentte mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

Önder Mahallesi Yalınç Sokak'ta, 3 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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