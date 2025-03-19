Dolar
36.71
Euro
40.14
Altın
3,036.59
ETH/USDT
1,929.90
BTC/USDT
82,911.00
BIST 100
10,802.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu.

Buğrahan Ayhan  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı park, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin ise yollarda tedbir aldığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu
Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
İliç altın madenindeki heyelana ilişkin tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı
Beykoz’da yangın sırasında tüpün patlama anı kamerada
Kütahya ve Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Benzer haberler

Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu

Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu

Kütahya ve Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor

Yemek yerken soluk borusu tıkanan kişi "Heimlich" manevrasıyla kurtarıldı

Yemek yerken soluk borusu tıkanan kişi "Heimlich" manevrasıyla kurtarıldı
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı
Şehir hayatının kargaşasından kaçtı, devlet desteğiyle köyüne çiftlik kurdu

Şehir hayatının kargaşasından kaçtı, devlet desteğiyle köyüne çiftlik kurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet