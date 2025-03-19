Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu.
Ankara
Kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.
Yağış nedeniyle bazı park, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin ise yollarda tedbir aldığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.