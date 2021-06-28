Başkentte geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Başkentte atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Ankara
İvedik Umum Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Olay esnasında kapalı olan iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Oluşan yoğun duman nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.