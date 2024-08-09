Başkentte farklı suçlardan aranan 676 şüpheli yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında farklı suçlardan aranan 676 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2-8 Ağustos'ta emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 23, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 277 ve ifadeye yönelik aranan 336 kişi yakalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.