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Başkentte farklı suçlardan aranan 1171 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında farklı suçlardan aranan 1171 kişinin yakalandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Başkentte farklı suçlardan aranan 1171 kişi yakalandı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4-10 Ekim'de emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 19, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 42, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 340 ve ifadeye yönelik aranan 765 kişi yakalandı.

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