Başkentte etkili olan dolu, trafikte aksamalara yol açtı
Başkentin bazı bölgelerinde görülen dolu ve kent genelindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara
Yenimahalle'nin Pamuklar Mahallesi'nde öğleden sonra etkili olan dolu, trafikte aksamalara yol açarken, sürücüler ve yayalar zaman zaman zorluk yaşadı.
Kent genelindeki sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel oluştu, rögar kapaklarından taşan su trafikte aksamalara yol açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.