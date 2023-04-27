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Başkentte etkili olan dolu, trafikte aksamalara yol açtı

Başkentin bazı bölgelerinde görülen dolu ve kent genelindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Fırat Taşdemir  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Başkentte etkili olan dolu, trafikte aksamalara yol açtı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç / AA

Ankara

Yenimahalle'nin Pamuklar Mahallesi'nde öğleden sonra etkili olan dolu, trafikte aksamalara yol açarken, sürücüler ve yayalar zaman zaman zorluk yaşadı.

Kent genelindeki sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel oluştu, rögar kapaklarından taşan su trafikte aksamalara yol açtı.

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