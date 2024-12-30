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Başkentte bazı yollar yılbaşında trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları için bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Başkentte bazı yollar yılbaşında trafiğe kapatılacak Fotoğraf: Mehmet Futsi - AA

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı kutlamaları kapsamında yarın saat 19.00'dan itibaren Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü ve Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı araç trafiğine kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde GMK Bulvarı'nın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan kısmı, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı ve Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.

Yine ihtiyaç halinde Filistin, Azerbaycan, Selanik, Yüksel, Olgunlar ve Kumrular caddeleri, İnkılap, Karanfil 1 ve 2 ile Konur 1 ve 2 sokaklarının tamamı trafiğe kapatılabilecek.

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