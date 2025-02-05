Başkentte 3 katlı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde ahşap malzeme üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Ankara
Kavaklı Mahallesi'ndeki Siteköy Sanayi Sitesi'nde ahşap malzeme üreten 3 katlı iş yerinde sabah erken saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın diğer katlara da sıçradı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde ahşap malzeme üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu https://t.co/VBLk09jBJT pic.twitter.com/m3SzBKBwID— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 5, 2025
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın iş yerinde hasara neden oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.