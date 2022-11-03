Dolar
18.62
Euro
18.15
Altın
1,629.94
ETH/USDT
1,541.90
BTC/USDT
20,251.00
BIST 100
4,105.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor futbolcusu Trezeguet, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasındaki Ferencvaros maçının ardından Medical Park Stadyumu’nda açıklamalarda bulunuyor. Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 6. haftasındaki Sivasspor maçının ardından Fortuna Arena Stadyumu’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Başkale'de depremzedelere konutları teslim edildi

İran'ın Hoy kentinde, 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin yaralandığı Van'ın Başkale ilçesinde evleri hasar görenler için TOKİ tarafından yaptırılan 75 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Zafer Tayfur   | 03.11.2022
Başkale'de depremzedelere konutları teslim edildi

Van

Depremden etkilenen Özpınar Mahallesi'nde inşa edilen 75 konut ve 16 ahırın kuraları çekildi.

Mahalledeki programda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, anahtarları hak sahiplerine vererek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Körpeş, yaptığı açıklamada, tüm afetlerde olduğu gibi Başkale'deki depremde de devletin tüm olanaklarını vatandaşların hizmetine sunduğunu söyledi.

İzmir depreminde ne yapıldıysa Başkale'de de aynısının uygulandığını vurgulayan Körpeş şunları kaydetti:

"Ülkemiz deprem bölgesinde, bu nedenle konutlar depreme dayanıklı olarak yapıldı. İzmir'de denize sıfır Bayraklı ilçesinde ne yapıldıysa sınırın sıfır noktasında 2020 rakımdaki Başkale ilçemizde de aynısı yapıldı. Bugün 75 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. İkinci etap ihalemiz tamamlandı. En kısa zamanda da ikinci etap konutlarımızı bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Özpınar Mahallesi Muhtarı Cezmi Arslan da çok güzel konutlara sahip olduklarını belirtti.

Kura çekimiyle evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Arslan, "Konutlarımızın anahtarlarını bugün teslim aldık. Hayal edemeyeceğimiz evler yapıldı. Köylülerim ve depremzedeler adına çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Hak sahibi Ahmet Arslan ise devletin kendilerine sahip çıktığını dile getirerek "Konutlarımız çok güzel oldu ve beğendik. Bunun yanında ahırlarımız da yapıldı. Allah yetkililerden razı olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta 118 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edecek
İletişim Başkanı Altun: 'Daha adil bir dünya mümkün' çağrısını yaparak küresel barışa hizmet eden bir ülke konumundayız
Başkale'de depremzedelere konutları teslim edildi
Ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

Benzer haberler

Başkale'de depremzedelere konutları teslim edildi

Başkale'de depremzedelere konutları teslim edildi

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

16 yaşındaki milli atlet, Van'ın yüksek rakımlı tepelerinde olimpiyat hedefiyle çalışıyor

Van'da küçükbaş hayvan varlığının artırılması hedefleniyor

Van'da küçükbaş hayvan varlığının artırılması hedefleniyor
Başkale'deki depremzedeler konutlarına yerleşmek için gün sayıyor

Başkale'deki depremzedeler konutlarına yerleşmek için gün sayıyor
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet