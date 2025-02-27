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Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alper Korkmaz, Umut Kaya  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Bahçeşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

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