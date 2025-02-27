Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 14. yılında Necmettin Erbakan'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 14. yılında andı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14'üncü seneidevriyesinde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin." ifadelerini kullandı.
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Millî Görüş Hareketi’nin kurucusu, 54’üncü Hükûmetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14’üncü seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… pic.twitter.com/wxfQkVANeN— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 27, 2025