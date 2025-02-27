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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 14. yılında Necmettin Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 14. yılında andı.

Kaan Bozdoğan  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 14. yılında Necmettin Erbakan'ı andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14'üncü seneidevriyesinde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin." ifadelerini kullandı.

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