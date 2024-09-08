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Başakşehir'de "Cübbeli Ahmet Hoca"ya darp girişiminde bulunan zanlı yakalandı

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye, Başakşehir'de bir dernekten çıkarken darp girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Ali Derdiyok  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Başakşehir'de "Cübbeli Ahmet Hoca"ya darp girişiminde bulunan zanlı yakalandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İkitelli'de bir dernekten çıkan Ünlü'nün yanına kalabalığın içinden yaklaşan şüpheli A.A. boğazını sıkmaya çalıştı.

Durumu fark eden Ünlü'nün korumaları ile çevredekiler şüpheliye müdahale etti.

Şüpheli A.A, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövmeyle birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek 'Hocaefendi' kurtarıldı. Şahıs, hazır bulunan polis ekiplerince yakalandı ve soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Darp girişimi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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