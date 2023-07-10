Dolar
26.10
Euro
28.61
Altın
1,924.16
ETH/USDT
1,853.80
BTC/USDT
30,100.00
BIST 100
6,247.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle merkez ilçeye bağlı Pirinçlik-Sipahiler-Karaağaç köyü grup yolu trafiğe kapandı Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdürüyor Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde meydana gelen heyelan bölgesinde temizlik çalışmaları sürüyor
logo
Gündem

Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizliğe başlandı

Sağanağın ardından taşan Bartın Irmağı'nın sularının çekilmeye başlamasıyla kentte temizlik çalışması yapılıyor.

Emre Ayvaz, Selim Bostancı, Tahir Turan Eroğlu  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizliğe başlandı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Şehirde önceki günden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dün meydana gelen selde tarihi evlerin giriş katlarıyla iş yerlerini su bastı.

Kemerköprü ve Tersane Caddesi'nde taşan ırmağın yarattığı tahribat, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki tarihi Kemerköprü'nün su altında kaldığı bölgede, Kemer Meydanı'nda bulunan taksi durağı, minibüs durakları ile bir marketin suyla dolduğu görüldü.

Vali Nurtaç Arslan ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, bölgede incelemelerde bulundu.

Suyun çekildiği yerlerde, ekiplerle esnaf iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı.

Öte yandan selin etkilediği Tersane Caddesi'ndeki son durum havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelandan kapanan kesimleri ulaşıma açıldı
Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizliğe başlandı
Şehit Piyade Er Furkan Günerigök, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı
Terör örgütünün Zap'taki sözde muhabere sorumlusu Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Çin aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanda çalışmayı yasakladı

Çin aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanda çalışmayı yasakladı

Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizliğe başlandı

Bakanlar Tunç ve Yerlikaya, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçe devlet hastanelerinde geçici acil müdahale üniteleri kuruldu

Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçe devlet hastanelerinde geçici acil müdahale üniteleri kuruldu
Selden etkilenen Yığılca'da 36 saatte metrekareye 225 kilogram yağış düştü

Selden etkilenen Yığılca'da 36 saatte metrekareye 225 kilogram yağış düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet