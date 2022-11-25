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Bartın'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Selim Bostancı   | 25.11.2022
Bartın'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Kentte dün geceden bu yana süren ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Orduyeri Mahallesi'nde kapanma noktasına gelen yolda araçlar güçlükle seyrediyor.

Yağış dolayısıyla zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda da ilerlemekte güçlük çekiyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri, tıkanan mazgalları temizleyerek suyu tahliye etmeye çalışıyor.

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Bartın'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

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