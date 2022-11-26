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Bartın'da sağanak nedeniyle servis yolunun bir bölümü yıkıldı

Bartın'da sağanak nedeniyle Kozcağız Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu "Kozcağız-1" Köprüsü yapım çalışmaları için oluşturulan servis yolunun bir bölümü yıkıldı.

Selim Bostancı   | 26.11.2022
Bartın'da sağanak nedeniyle servis yolunun bir bölümü yıkıldı Fotoğraf: Selim Bostancı / AA

Bartın

Kentte iki gündür devam eden sağanak nedeniyle Kozcağız beldesinden gelen Bartın Irmağı'yla birleşen Kozcağız Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.

Çaydaki su seviyesi ve debinin artması nedeniyle "Kozcağız-1" Köprüsü yapım çalışmaları için oluşturulan yaklaşık 200 metrelik asfalt servis yolunun 20 metrelik bölümü yıkıldı.

Beldeye ulaşım alternatif köprüden sağlanıyor.

Bartın'da 27 Haziran'daki selde Kozcağız belde merkezindeki 100 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki köprü yıkılmış, köprünün yeniden inşası için köprünün yıkım ve inşaat çalışmalarına başlanmıştı.

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