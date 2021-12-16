Dolar
15.43
Euro
17.46
Altın
1,785.02
ETH/USDT
4,059.00
BTC/USDT
49,199.00
BIST 100
2,234.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde konuşuyor.
logo
Gündem

Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da iki gündür etkisini sürdüren sağanağın ardından Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle 7 köye ulaşım sağlayan ana güzergah yolları kapandı.

Akif Yaman   | 16.12.2021
Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı Fotoğraf: Akif Yaman/AA

Bartın

Bartın'da iki gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisi yükselince Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşımın sağlandığı ana güzergah yolları su altında kaldı.

Jandarma ekipleri, yol girişlerine şerit çekerek sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor. Belediye ekipleri de yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle Yalı mevkisindeki iskeleler, Çağlayan piknik alanındaki yürüyüş yolları ve bazı büfeler de su altında kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısında 3 aylık hatırlatma dozu uygulaması 3. ve 4. dozu yaptıracaklar için geçerli
Yeni Zelanda'da ilk kez omicron varyantı tespit edildi
Güney Kore’de Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle kısıtlamalar artırıldı
Fransa, İngiltere'den gelen yolculara 'seyahat kısıtlaması' getirdi
Omicron varyantına karşı sınırlarını kapatan İsrail, süreyi 29 Aralık'a kadar uzattı

Benzer haberler

Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Türkiye’ye yeni bir ödeme sistemi geliyor

Sakarya'da sağanak nedeniyle dereler taştı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak trafiği yavaşlattı

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak trafiği yavaşlattı
Avusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı

Avusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı