Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan
Bartın'da heyelan nedeniyle Bartın-Kastamonu kara yolunun bir bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.
Bartın
Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yolun 30 metrelik bölümü çökerken, Bartın-Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerince bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlatılırken, heyelan yaşanan bölgede ulaşım, Kastamonu-Bartın istikametinden yaklaşık 5 kilometre çift şeritli olarak sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.