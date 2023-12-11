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Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan

Bartın'da heyelan nedeniyle Bartın-Kastamonu kara yolunun bir bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.

Selim Bostancı  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yolun 30 metrelik bölümü çökerken, Bartın-Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerince bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlatılırken, heyelan yaşanan bölgede ulaşım, Kastamonu-Bartın istikametinden yaklaşık 5 kilometre çift şeritli olarak sağlanıyor.

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