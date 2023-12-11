Dolar
28.99
Euro
31.18
Altın
1,987.24
ETH/USDT
2,225.20
BTC/USDT
42,010.00
BIST 100
7,747.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Nahal Oz kentinden yayındayız
logo
Gündem

Yönetmen ve akademisyenlerden İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, "Gazze'de yaşananları dünyaya anlatacak bir göze ihtiyaç var." dedi.

Cihan Demirci  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Yönetmen ve akademisyenlerden İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki

Edirne

Trakya Üniversitesinde düzenlenen "Sinema Günleri" etkinliklerine katılan yönetmen ve akademisyenler, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, sinemanın çok güçlü, insanları yönlendiren, akıllarını çelen bir sanat dalı olduğunu söyledi.

Dünyada bazı şeylerin gösterilmek istendiği kadar sunulduğunu dile getiren Tabakoğlu, "Bilirsiniz Yahudi yönetmenler her zaman kendi bakış açılarıyla olayları anlatmışlardır. Herkesin gözü önünde sözde mağdurdurlar... Gazze'de yaşananları dünyaya anlatacak bir göze ihtiyaç var. Bizim dilimizle konuşan bir akla ihtiyaç var, kendi kelimelerimizi kurmaya ihtiyacımız var." dedi.

Sinemanın güçlenmesi için herkesin katkı sunması gerektiğini belirten Tabakoğlu, bu kapsamda Balkan Film Festivali'ni düzenlemek istediklerini vurguladı.

Yönetmen, Sinema Günleri Yürütücü Başkanı, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sali Saliji de sinemanın hayat dersi sunduğunu ifade etti.

Hayat dersi almak ve iyi insan olmak isteyenlerin bu dersi aldığını belirten Saliji, "Bu dersi almak istemeyenler de var. Mesela Filistin'e bakın o halk neredeyse 70 yıldır holokost yaşamış bir toplum tarafından şu anda her türlü insan dışı, vicdansız muameleye tabi tutuluyor ve dünya sessiz bir şekilde 70 seneden sonra hala izlemeye devam ediyor." diye konuştu.

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı da ilkini gerçekleştirdikleri etkinliği gelenekselleştirmek istediklerini ve bu etkinliklerin ardından Balkan Film Festivalini düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ercan Çiçek ve Tabakoğlu, etkinliğe katılan yönetmen ve oyunculara hediye verdi.

Daha sonra Tuna Nehrini ve Eski Yelkovanları Durdurun, Locman, Koridor ve Turna Misali filmleri gösterime sunuldu.

Sinema Günleri 13 Aralık'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: (Gazze'de) Bu katliama sessiz kalanlar tarih karşısında hesap verecektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Milli Savunma Bakanı Güler: 5. nesil bir uçağa inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'miz sahip olacak
Milli SİHA Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini tamamladı
Trabzon'daki özel bireyler Filistin halkına "Hayır Çarşısı" ile destek oldu

Benzer haberler

İsrailli esir askerin arkadaşı: İsrail ordusunun savaşarak esirleri kurtarması imkansız

İsrailli esir askerin arkadaşı: İsrail ordusunun savaşarak esirleri kurtarması imkansız

Yönetmen ve akademisyenlerden İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki

İsrail ordusunun Gazze'de saldırılarını sonlandırmasının ardından "baskınlara" başvuracağı tahmin ediliyor

TBMM "Gazze'de kadın ve çocuk olmak" konulu konferans düzenleyecek

TBMM "Gazze'de kadın ve çocuk olmak" konulu konferans düzenleyecek
Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde "en kötü taktiğini" kullandığını söyledi

Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde "en kötü taktiğini" kullandığını söyledi
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "Küresel Gazze Grevi"

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "Küresel Gazze Grevi"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet