Dolar
28.75
Euro
31.46
Altın
1,979.28
ETH/USDT
2,022.90
BTC/USDT
37,148.00
BIST 100
7,957.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.
logo
Gündem

Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi 6 metre yükseldi

Bartın'da kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın bazı noktalarında sağanak nedeniyle taşkınlar meydana geldi.

Selim Bostancı  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi 6 metre yükseldi Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Kentte 3 gündür etkisini gösteren kuvvetli yağış sebebiyle ırmağın su seviyesi 6 metre yükseldi, ırmak boyundaki yürüyüş yolları, banklar, iskeleler ile gezi alanları su altında kaldı.

Çağlayan piknik alanının bir bölümü ile büfeler, tekne kafeler ile aydınlatma lambalarının su altında kaldığı ırmak çevresi ve Tersane Caddesi'nde güvenlik önlemleri alındı.

Emniyet ve zabıta ekiplerince ırmak kenarına çıkan yollara güvenlik şeridi çekildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve diğer yetkililer, Yalı bölgesinde incelemede bulundu.

Vali Arslan, burada yaptığı değerlendirmede, ırmaktaki su akışının kuvvetli olduğunu, ilerleyen zaman için fazla yağış görülmediğini ve suyun çok daha fazla yükselmesini beklemediklerini belirtti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bartın Belediyesi ve polis ekipleri, su seviyesi 6 metre yükselen ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır
İstanbul'da 7 yıl aradan sonra kasımda kar yağdı
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 22,63'e yükseldi
Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi 6 metre yükseldi

Benzer haberler

Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi 6 metre yükseldi

Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi 6 metre yükseldi

Bursa'da sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı

Mersin'de sağanak ve fırtınadan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı

Kocaeli'de 24 saatte metrekareye ortalama 73 kilogram yağış düştü

Kocaeli'de 24 saatte metrekareye ortalama 73 kilogram yağış düştü
Şanlıurfa'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Şanlıurfa'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Kocaeli, Bartın, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Kocaeli, Bartın, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet