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Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Serdar Açıl  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şehitlerin kanının yerde bırakılmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıkları çukurlara gömüyoruz. Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi."

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