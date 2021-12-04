Dolar
13.71
Euro
15.50
Altın
1,784.01
ETH/USDT
3,922.10
BTC/USDT
47,368.00
BIST 100
1,910.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Turizm Bakanı ve devlet bakanlarından Güldal Akşit için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 04.12.2021
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 geçirenlerde hastalığın bıraktığı etkilerin 'izi sürülüyor'
Kovid-19 mutasyonlarını 'kişisel önlemler' ve 'tam doz aşı' bitirebilir
Türkiye, dünyanın en az aşı zayiatı veren ülkesi
Fransa'da son 24 saatte 49 bin 858 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'un Omicron varyantının görüldüğü İsviçre'de yeni kısıtlamalar getirildi

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mutlu için taziye mesajı

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Üç Akıncı İHA daha göreve hazır

Üç Akıncı İHA daha göreve hazır
MSB'den tarihteki ilk Türk hava zaferine ilişkin paylaşım

MSB'den tarihteki ilk Türk hava zaferine ilişkin paylaşım
MSB: Kasımda 169 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kasımda 169 terörist etkisiz hale getirildi