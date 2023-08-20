Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,672.60
BTC/USDT
26,148.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’da “Ünye Müftülüğü Hizmet Binası ve 15 Eserin Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Ahmet Sertan Usul  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti
Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın enkazı altında kalan operatör hayatını kaybetti
Kut'ül Amare Kahramanı: Halil Kut
Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayan Altınyazı Barajı'nda doluluk yüzde 15'e düştü
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Süluk beldesi yenileniyor

MSB: Bu yıl içinde 1062 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Bu yıl içinde 1062 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet