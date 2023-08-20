Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
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Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Bs8bM9Fow8