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Balıkesir'de sağanak yağış dolayısıyla ev ve iş yerlerini su bastı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık iki saat etkili olan kuvvetli yağış ve kısa süreli dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Hakan Firik  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Balıkesir'de sağanak yağış dolayısıyla ev ve iş yerlerini su bastı Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli yağış dolayısıyla kentin ortasından geçen Çayiçi Caddesi ile Menderes ve Hürriyet bulvarlarında kaldırımları aşan sular, bazı ev ve iş yerlerine girdi.

Yağmur dolayısıyla adeta dereye dönen cadde ve bulvardaki iş yerlerinin sahipleriyle çalışanları, dükkanlarına su girmemesi için ellerindeki çekpas ve fırçalarla büyük çaba sarf etti.

Kaldırımları aşan yağmur suları dolayısıyla bazı iş yerlerinde mahsur kalan yaşlı vatandaşları sırtına alan esnaf, onları güvenli bir yere taşıdı.

Caddelerde meydana gelen su birikintileri dolayısıyla araç sürücülerinin trafikte güçlükle ilerlemesi nedeniyle kentte uzun araç kuyrukları da oluştu.

Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesi ekiplerinin, tıkanan rögarları açmasıyla kent merkezinde biriken yağmur suları çekildi.

Yükselen su dolayısıyla bir telefon satış dükkanında mahsur kalan yaşlı kadını evine taşıyan esnaf Cengiz Gezginli, "Biz burada çalışıyoruz, teyze mahsur kalmış telefoncunun dükkanında. Vatandaşlık görevi olarak onu sırtımda evine çıkarttım. Yaşlı 80-90 yaşlarında. Mağdur kalınca ben de onu evine çıkarmak zorunda kaldım." dedi.

Başka bir işletme çalışanı ise dükkana su girmemesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Her yağmur böyle çok yağdığında biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizden daha kötü durumda olanlar var. Allah'a şükür." ifadesini kullandı.

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