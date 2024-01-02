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Beşiktaş'ta İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta, İETT otobüsünün önce minibüse sonra duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Halis Akyıldız, İrem Demir  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde, C.S. idaresindeki 34 HO 2470 plakalı İETT otobüsü, önce karşı yönden gelen 34 GL 2970 plakalı minibüse, ardından yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan otobüs şoförü ile minibüsteki bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsünün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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