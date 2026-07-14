Macarlar Mahallesi'ndeki bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 uçak, 3 helikopter, 25 arazöz, 7 itfaiye aracı, 14 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 19 hizmet aracı, 3 dozer, 3 greyder ve 290 personel ile müdahale edildi.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde çıkan orman yangını da ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.