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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Saliha Nur Köksal, İlkan Toprak  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balikesir

Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 6 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz ve 130 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

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