Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Balıkesir
İlçeye bağlı kırsal Ovabayındır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 120 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.