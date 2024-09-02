Dolar
33.91
Euro
37.52
Altın
2,502.93
ETH/USDT
2,522.10
BTC/USDT
58,357.00
BIST 100
10,061.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakırköy'deki 5 mahalleye 15 saat su verilemeyecek

Bakırköy'de isale hattındaki çalışmalar nedeniyle 5 mahallede 15 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

Hasan Hüseyin Kul  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Bakırköy'deki 5 mahalleye 15 saat su verilemeyecek

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde Karabal Deresi atık su ve yağmur suyu dere ıslahı kapsamında isale hattındaki boruların altında çalışma yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Zuhuratbaba, Ataköy 1. Kısım, Ataköy 2, 5, 6. Kısım, Ataköy 3, 4, 11. Kısım ve Ataköy 7, 8, 9, 10. Kısım mahallelerine yarın saat 09.00'dan 24.00'a kadar su verilemeyecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Binicilikte Balkan Şampiyonası İstanbul'da başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara hava muhalefeti engeli
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı
MSB'den Kara Harp Okullarının mezuniyet törenine ilişkin açıklama
Manisa'da sağanak üzüm sergilerinde hasara neden oldu

Benzer haberler

Bakırköy'deki 5 mahalleye 15 saat su verilemeyecek

Bakırköy'deki 5 mahalleye 15 saat su verilemeyecek

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi

İSKİ su tasarrufu için perlatör dağıtımına başladı

İSKİ su tasarrufu için perlatör dağıtımına başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet