Dolar
34.29
Euro
37.18
Altın
2,780.36
ETH/USDT
2,681.10
BTC/USDT
72,347.00
BIST 100
8,961.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

Bakırköy'de, İETT otobüsünün çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alper Korkmaz, Mustafa Hatipoğlu  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde duran Sevinç T'ye, Murat Ş. idaresindeki 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsü çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sevinç T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sürücünün ifadesi alındı

Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan sürücü Murat Ş, Çırpıcı Parkı'nın önünde bulunan ışıklarda beklediğini söyledi.

Bu sırada yolcuları indirdiğini, ardından yeşil ışık yandığında hareket ettiğini belirten sürücü, otobüsün sol orta kısmında bir kişinin otobüsün altında kaldığını gördüğünü, olay yerinde durduğunu, sağlık ekiplerine durumu bildirdiğini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grand İsias Hotel'in yıkılmasına ilişkin yeni bilirkişi raporunda "deprem yönetmeliği" vurgusu
Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar hazan mevsiminin renklerine büründü
Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Katar'da ikili görüşmelerde bulundu

Benzer haberler

Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti

Bestekar, şair ve yazar Fırat Kızıltuğ vefat etti

Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu 94 yaşında vefat etti

Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu 94 yaşında vefat etti
Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti

Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti
Fikirleri ve mücadelesiyle hatırlanan Boşnak lider Aliya İzetbegoviç'in vefatının 21. yılı

Fikirleri ve mücadelesiyle hatırlanan Boşnak lider Aliya İzetbegoviç'in vefatının 21. yılı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet