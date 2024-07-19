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Gündem

Bakırköy'de alt geçide çarpan tır devrildi

Bakırköy'de bir tırın alt geçide çarparak devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Şükrü Gündüz, Gökçe Karaköse  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Bakırköy'de alt geçide çarpan tır devrildi Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

Florya Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki Fatih Demir'in kullandığı 34 TL 8903 plakalı konteyner yüklü tır, Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.

Tır ve dorsesi yola devrilirken, sürücü hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, tırın yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Aynı yerde daha önce 4 kişi hayatını kaybetmişti

Öte yandan, 11 Mart'ta aynı alt geçitte tır bir otomobilin üzerine devrilmiş, araçtaki 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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