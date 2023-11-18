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Bakanlar Şimşek ve Uraloğlu, Gaziantep'te temaslarda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'i 2028 yılına girmeden yüksek hızlı trenle buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Eşber Ayaydın, Mehmet Akif Parlak, Müslüm Etgü  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Bakanlar Şimşek ve Uraloğlu, Gaziantep'te temaslarda bulundu

Gaziantep

Bakan Uraloğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkez Oğuzeli ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince çiftçilere yönelik düzenlenen mazot dağıtımı ve sertifikalı Türközü tohumu dağıtım törenine katıldı. Şimşek ve Uraloğlu, 38 bin 415 çiftçiye, 4 milyon 387 bin 525 litre mazot ve sertifikalı tohumun dağıtımını yaptı. Bakanlar daha sonra çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Bakanlar Şimşek ve Uraloğlu, Şahinbey Belediyesince yapılan "Şahinbey 100. Yıl Tünelleri Işık Görme" törenine katıldı.

Bakan Uraloğulu, buradaki konuşmasında, tünel ve yolların kendi Bakanlığının uzmanlık alanı olduğunu ancak Şahinbey Belediyesinin de kaliteli güzel bir iş ortaya çıkardığını söyledi.

Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, ülke genelinde birçok ulaşım projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Uraloğlu, Türkiye'ye ne lazımsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapmaya gayret ettiklerini ifade ederek, Gaziantep'e gerekli olan çalışmaları da kent yöneticileriyle tespit ettiklerini vurguladı.

Gaziantep'in yakalamış olduğu güzel ivmeyi hızlandırmaya gayret ettiklerini aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Gaziantep'i her yere bölünmüş yollarla, otoyollarla bağladık. Bağlamaya da devam ediyoruz. Biz büyükşehrimizle beraber gazi rayı hayata geçirdik. Orada yüz binleri taşıyoruz. Yani havaalanı var, otoyol var, bölünmüş yollar var, ne kaldı Gaziantep'e? Yüksek hızlı tren... Şimdi Gaziantep'i yüksek hızlı trenle tanıştırıyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep yüksek hızlı tren çalışmalarına başladık. Orada da son sürat gidiyoruz. İnşallah 2028 yılına gitmeden Gaziantep'e yüksek hızlı treni getireceğiz."

Amanos Tünelleri'ni de yaparak Gaziantep'e katkı sağlamak istediklerine işaret eden Uraloğlu, projenin ihale sürecini başladığını ve yıl sonuna kadar ihalesini yapmak istediklerini kaydetti.

Şahinbey Belediyesine yapmış olduğu çalışmadan dolayı teşekkür eden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Şehircilikteki tünel kazmanın ne anlama geldiğini biz gerçekten iyi biliriz. Yukarıda bir yaşam varken siz aşağıda çalışacaksınız. Her şeyiyle, kalitesiyle gerçekten çok güzel oldu, elinize sağlık. 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'imiz etkilendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız hem kendi derdine baktı, hem de civar illere katkı sağladı. Yine Şahinbey Belediye Başkanımız Adıyaman'da bizlerle beraberdi. Oradaki insanlara katkı sağladılar. Allah razı olsun."

Bakan Şimşek'in açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tünelin bitme süresinin Türkiye'nin gelişimine örnek olduğunu anlatan Şimşek, AK Parti öncesinde hükümetlerin 10-15 yılda bitiremedikleri tünellerin şimdi Şahinbey Belediyesi tarafından 8/9 ay gibi kısa sürede tamamlandığını vurguladı.

Şimşek, yaklaşık 40 bin çiftçiye destek için Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programa katıldıklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakıyorum Gaziantep'in belediye başkanları, Ankara'daki yani hükümet düzeyindeki programlarla yarışıyor. 40 bin çiftçiye destek, muazzam bir girişim. Tünel yapmak aynı ölçekte büyük bir girişim. Ben canı gönülden tebrik ediyorum. Biz, sizlerle gurur duyuyoruz. Başarılarınız bizleri gururlandırıyor. Bu muhteşem eserin Gaziantep'imize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, Ali Şahin ve Mesut Bozatlı ile diğer ilgililer katıldı.

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