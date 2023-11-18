AA'nın global iletişim ortağı olduğu İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi
Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi.
İstanbul
Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Eğitimde Değişimi Yönetmek" temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvenin ikinci ve son günü, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli moderatörlüğünde "Türkiye Yüzyılı Oturumu Türkiye Yüzyılı’nda Eğitim" başlıklı panelle başladı.
Panelde, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Özcan konuşmacı olarak yer aldı.
California Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünden araştırmacı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç'un moderatörlüğünde yapılan "Dijitalleşme Çağında Eleştirel Düşünme Yeteneğini Korumanın Yolu: İnsan Kalabilmek" konulu panelde; Tiran New York Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Marenglen Biba, Hong Kong Eğitim Üniversitesi Müfredat ve Öğretim Başkanı Prof. Chi-Kin John Lee ve Michigan Eyalet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Teknoloji ve İnsan Öğrenimi Profesörü Douglas K. Hartman değerlendirmelerde bulundu.
Zirvenin ana tema konuşmasını, Center for Curriculum Redesign (CCR) Kurucu Başkanı Charles Fadel gerçekleştirdi. Konuşmasının ardından Fadel'e plaket verildi.
"Toplumsal Değişimler ve Sürdürülebilirlik, Okul Mimarisi ve Mekanın Öğretici Rolü" başlıklı son panelde ise Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk moderatör, eski Malezya Milli Eğitim Bakanı ve IAIS Başkanı Maszlee Bin Malik, MIT Media Lab & Learning Futures Global Yönetim Kurulu Başkanı Jennifer Groff ile Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden uzman araştırmacı Hau Ming Tse konuşmacı olarak yer aldı.
Zirve kapsamında iki gün boyunca eğitime ilişkin ortaya çıkacak imkanlar, analizler, gelecek perspektifleriyle kuramsal yaklaşımlar, iyi örnekler, eğitimde değişimin yönetilmesi teması çerçevesinde akademik değerlendirmeler yapıldı.
"Zirvenin hepimiz için güzel katkılar sağladığını umuyoruz"
Zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Zeynep Arkan, Türkiye'nin dışarıya açılan yüzü olan vakfın, dünyada 6 kıtada yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin yanında uluslararası eğitim camiasını buluşturan zirvelerle eğitime yön veren bir aktör haline geldiğini söyledi.
Arkan, "Hızlı değişen dünyadaki gelişmeleri takip etmek amacıyla alanında uzman akademisyen ve eğitimcileri bir araya getirerek 'Eğitimde Değişimi Yönetmek' temasını işlediğimiz bu zirvenin hepimiz için güzel katkılar sağladığını umuyoruz." diye konuştu.
Zirve kapsamında gerçekleştirilen panellerin eğitimin değişiminde çok katkı sunacağını dile getiren Arkan, "Maarif Vakfı olarak düşünce liderliği rolünün yalnızca bir vizyon oluşturmak değil, aynı zamanda bu vizyona ulaşma yollarına rehberlik etmek olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her yıl eğitim üzerine bir araya gelerek dünyanın dört bir yanından çeşitli eğitimcileri ortak akıl ışığında bir eğitim vizyonu geliştirmek üzere bir araya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Arkan, zirvede emeği geçen başta Maarif Vakfı yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.
Konuşmaların ardından "Eyes of Maarif" isimli fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Maarif Vakfı Başkan Vekili ve Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili tarafından plaket ve fotoğraf makinesi hediye edildi.
Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Maarif Vakfı okullarında, çalışmalarıyla pek çok branşta başarı elde eden öğretmenler ve öğrenciler tek tek sahneye çağrılarak, ödülleri takdim edildi.
Zirve, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.